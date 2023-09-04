雷蒙多談中國行：“美國手上有很多（對付中國的）大棒“

美國商務部長雷蒙多對中國進行四天訪問後，9月3日受邀參與CNN節目談訪華行程，就訪華成果，雷蒙多稱：“在訪華期間，會見了多位中國政府高級官員”，“他們對我們擁有各種（制裁）手段心知肚明。”她補充道：“美國商務部的（手段）有限制出口、限制投資、關稅等。”

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韓國“朝鮮日報”突出報道了雷蒙多的以下說法，她說：“美國手上有很多（對付中國的）大棒，需要的時候隨時可以用上”，並重申了對於美國限制在人工智能（AI）領域對華出口尖端半導體和對華投資尖端技術的強硬立場。

針對近日被爆出的中國黑客對美國政府高層人士的微軟（MS）電子郵件進行攻擊的事件，雷蒙多表示：“我直接且果斷地告訴他們（中國），美國不傻，不會對他們的所作所為睜一隻眼閉一隻眼”，“他們的反應是，自己不知道，不是故意的。”

而對於是否延長截止至下個月的對華半導體設備出口豁免期，雷蒙多沒有做出正面回應。據報道，目前韓國三星電子和SK海力士享受中國生產線進口半導體設備的豁免權，但豁免期截止到下月。目前韓美兩國正就延長豁免期的措施進行協商。對此雷蒙多表示：“正在討論，尚無定論”，“對於下個月會做出的決定，我們不會提前談及。”

關於半導體對華出口管制，雷蒙多表示：“在半導體領域，沒有人希望美中脫鉤”，“美國每年對華出口價值數十億美元的通用半導體，這樣的合作還將持續。”

但對於限制應用於人工智能（AI）等領域的最尖端半導體的出口，她畫定了明確界限。雷蒙多表示：“我們禁止出口的是中國意圖用於軍事用途的最精密、最強大的半導體”，“絕不會對華出口可以用於軍事用途的AI半導體。”

雷蒙多還就限制美國資本投資中國尖端科技的措施表示：“每筆（對華）投資都必須接受審查，討論其對國安的影響”，“不是說所有對華投資都有害，但大部分都構成問題。”