拜登夫人染了新冠病毒

美國/新冠病毒/第一夫人染疫

美國第一夫人吉爾·拜登的 COVID-19 檢測結果呈陽性。此檢測結果是發生在美國總統拜登即將啟程前往印度參加 20 國集團峰會前夕。拜登本人的檢測結果呈陰性。

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據美國總統拜登 72 歲的妻子報告，她的新冠癥狀為輕微。她上一次感染新冠病毒是在去年 8 月。現年 80 歲的總統最後一次檢測呈陽性是在 2022 年 7 月。

根據美國第一夫人的新聞秘書伊麗莎白·亞歷山大 (Elizabeth Alexander) 報告說，“今晚，第一夫人的 COVID-19 檢測呈陽性，她將留在特拉華州里霍博斯比奇的家中。”

拜登周一晚上獨自從特拉華州飛回華盛頓。據白宮表示：“在第一夫人的 COVID-19 檢測呈陽性後，拜登總統今晚接受了新冠病毒檢測。總統的檢測呈陰性。總統本周將定期進行檢測並監測癥狀。”

路透社說，白宮沒有立即回應就拜登的出國旅行是否會受到影響發表評論的請求。

在第一夫人確診後不久發布的拜登官方未來一周日程顯示，他將於周四前往新德里參加 G20 峰會。拜登定於周日飛往河內訪問越南。

拜登正在競選 2024 年連任，他的年齡已成為選民關注的一個關鍵問題。他是尋求連任的最年長的總統，一些共和黨人表示，他太老了，不能再在白宮任職四年。但拜登的盟友表示，拜登仍然適合擔任總統。