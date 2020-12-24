美國100萬人接種疫苗 官員坦言進度仍落後

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（法新社華盛頓23日電） 美國有100多萬人接種第一劑2019冠狀病毒疾病疫苗，這是美國史上最大疫苗接種行動的里程碑，但官員坦承施打速度仍落後進度。

美國確診病例在冬天攀升，目前有超過32萬人染疫不治，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將成為今年第3大死因。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）說，美國史上規模最大的接種行動14日展開後，管轄範圍地區向CDC登記注射第100萬劑疫苗。

芮斐德說：「在我們慶祝達成這個歷史性里程碑時，我們也承認前方挑戰艱鉅。美國目前的COVID-19疫苗供應量有限，但未來幾周與幾個月供應量將增加。」

有關當局上周已運送約300萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國BioNTech共同研發的疫苗，本周的官方目標是再運送200萬劑輝瑞&BNT疫苗與600萬劑莫德納（Moderna）疫苗。

美國政府「神速行動」（Operation Warp Speed）主要顧問施勞威（Moncef Slaoui）說，在本月向2000萬人注射疫苗的目標「不太可能達成」，他又說，將疫苗配送到各地與向民眾注射的時程將開始出現延誤。

即便如此，他仍有信心能在2021年首季讓1億人接種疫苗，並在第2季前向另1億人施打疫苗。

© 2020 AFP