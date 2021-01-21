美國40萬5400人染疫不治 超過美軍二戰戰亡人數

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓20日電） 根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據，美國感染2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數今天累計達40萬5400人，超過美軍在二次世界大戰陣亡的人數。

根據退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs），美國在二戰的戰鬥人員與非戰鬥人員死亡總數為40萬5399人。

美國新任總統拜登今天走馬上任，這個數據嚴酷地提醒大家，疫情對美國造成慘重傷亡。

拜登發表就職演說時提到：「我們要集舉國之力，才能度過這個黑暗的冬天。我們可能正進入疫情最嚴重、最致命的階段。」

美國人口佔全球約4%，但染疫死亡人數卻佔20%。

美國的感染率雖已達到高峰，但根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的模型，最早在英國發現的B.1.1.7 變異病毒株，將在未來幾個月掀起新一波疫情。

拜登表示，他對疫情的因應措施將是根據實證的解決方法，作法迥異於前任總統川普。

拜登敦促國會通過1.9兆美元的緊急疫情與經濟復蘇方案，今天也簽署一項行政命令，要求在聯邦機構必須戴口罩。

拜登政府也計畫重新加入世界衛生組織（WHO）。川普先前批評世衛遭中國操控，2020年5月宣布美國正式退出。

© 2021 AFP