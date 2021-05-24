美國5州周末接連傳槍響 共釀12死49傷

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（法新社華盛頓23日電） 美國總統拜登上個月稱美國槍枝暴力問題如同「流行病」，矢言全力打擊，不料本周末全美各地仍頻傳槍響，共造成12人喪命，另有至少49 人受傷。

新澤西州、南卡羅來納州、喬治亞州、俄亥俄州和明尼蘇達州接連發生槍擊致死事件，共計奪走12人生命，造成至少49人受傷。

據警方說法，新澤西州康敦（Camden）昨天晚間一處住家派對現場發生槍擊案，造成2人死亡，至少12人受傷。

南卡羅來納州一場演唱會上1名14歲少女遭到槍殺，14人受傷。

喬治亞州亞特蘭大警方今天凌晨獲報趕到槍擊案現場，發現3名受害者。美國媒體報導，3人皆當場宣告死亡。

俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）今天早晨有3人在一間酒吧外遭到殺害，還有8人受傷；同樣在俄州，1名16歲少女在哥倫布（Columbus）一座公園遇害，另有7人受傷。

非裔男子佛洛依德（George Floyd）去年春天在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭遭白人員警壓頸致死，如今事發滿1年，佛洛依德的支持者和親友今天舉行紀念遊行；不過，就在前一晚當地再度發生致命槍擊案，1人喪命，8人受傷，其中1人傷勢嚴重。

明尼阿波利斯警方向法新社表示，一名槍擊案嫌疑人已落網，第2名嫌疑人則已殞命。

美國近幾個月來爆發一連串大型槍擊案，槍案地點包括聯邦快遞公司（FedEx）位於印第安納波利斯市（Indianapolis）一處倉庫、加州一棟辦公建築、科羅拉多州波爾德（Boulder）一間雜貨店、幾周後同樣在波爾德舉行的一場生日派對，以及亞特蘭大的按摩水療館。

拜登已祭出旨在緩解槍枝暴力危機的6項行政措施，包括打擊自行組裝「幽靈槍枝」的計畫，以及對從事解決社區暴力問題的機構加大支持力道。

根據「槍枝暴力檔案館」（Gun Violence Archive ）資料，全美今年迄今至少已發生200起大型槍擊案。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP