美國7警控告川普 要他為國會大廈攻擊事件負責

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（法新社華盛頓26日電） 美國國會警察局（Capitol Police）7名警官今天對前總統川普和右翼極端團體成員提告，指控他們應為今年1月6日國會大廈攻擊事件負起直接責任。

美國國會當天正在進行確認民主黨籍拜登贏得去年11月總統大選的程序，但數以千計的川普支持者企圖阻撓，其中一些人硬闖國會大廈，造成傷亡，至今已有多起訴訟控告川普。

今天這起最新訴訟是由「法定公民權律師委員會」（Lawyers' Committee for Civil Rights）代表7名國會警察向華府特區聯邦地區法院提出；事發當時，這7名警察在國會大廈力戰川普的支持者。

訴狀列出的被告有川普本人、川普的競選團隊、川普的老友兼顧問史東（Roger Stone），以及右翼極端團體「驕傲男孩」（Proud Boys）、「守誓者」（Oath Keepers）及「百分之三者」（Three Percenters）的成員。

訴狀指稱，這些被告「非法使用武力、恐嚇與威脅，意圖阻止國會認證2020年總統選舉結果」。

7名警官中有5人是非裔。訴狀提到：「由於被告的違法行為，原告遭受暴力攻擊、吐口水，被噴催淚瓦斯與防熊噴霧劑，並遭種族辱罵等，讓他們擔心生命受威脅。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP