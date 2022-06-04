美國CDC：全球逾700猴痘病例 全美21例

（法新社華盛頓3日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC)）今天表示，中心方面知道全球已有700起以上猴痘病例，其中21例在美國出現，目前調查發現，病毒正在美國蔓延。

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根據CDC的最新報告，在最初17例中有16例是與同性發生性關係的男性，而有14例是和旅行有關。所有病患都在康復中或已經復原，沒有死亡病例。

CDC高風險病原病理部（Division of High Consequence Pathogens and Pathology）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）在電話中告訴記者：「美國也有一些病例與已知病例有關。」

「美國至少還有1起病例沒有旅遊關連，也不知道是如何染病。」

猴痘病毒是天花病毒的近親，但不如天花嚴重，會引起皮疹擴散、發燒、發冷和肌肉疼痛等癥狀。

加拿大今天也公布新數據，有77起確診病例，幾乎全都在已取得疫苗的魁北克省發現。

儘管猴痘的新一波擴散可能與歐洲特定的同性戀節日有關，但據悉猴痘並不是透過性交傳染的疾病，主要致病因素在與出現皮疹者有密切皮膚接觸。

© 2022 AFP