美國COVID-19疫情平穩 佛奇：過早放寬防疫恐回升

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓28日電） 美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇今天指出，美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在最近處於平穩狀態，但部分地區太早放寬防疫措施恐讓疫情復燃。

佛奇（Anthony Fauci）向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）表示，雖然2019冠狀病毒疾病變異株的出現是問題的一部分，但各州太早放寬防疫措施也是問題之一。

他說道，當病例數開始趨於平穩時，「你真會面臨疫情攀升的危險。」

「我們已經在自己的國家看到這一點，這正是歐洲發生的事情，在歐盟（EU）的幾個國家，他們曾進入疫情平穩期，然後又開始復燃。」

美國在去年冬季面臨疫情高峰，當時經常每天新增超過10萬起確診病例，如今疫情趨緩，每天通報近5萬起確診病例。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，目前美國的確診總數超過3025萬例，並有近55萬人染疫病歿，兩項數字都高居世界各國之冠。

馬里蘭州、康乃狄克州、德州和密西西比州在內的美國各州都已放寬防疫限制，例如取消強制戴口罩的措施，或允許餐廳、零售店和其他商家以更寬鬆或沒有限制的方式重新開業。

佛奇還警告，在即將到來的復活節假期出遊，可能會助長新一波疫情，就如同新年假期之後所出現的疫情高峰。（譯者：陳彥鈞）

© 2021 AFP