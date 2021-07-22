美基建法案遭參院共和黨阻撓 兩黨稱妥協已在望

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（法新社華盛頓21日電） 聯邦參議院今天首次推動期待已久的基礎建設法案就遭遇困難，共和黨議員阻撓這項金額上兆美元的法案推進，但議員們暗示一項妥協法案已經在望。

兩黨席次各佔50席的參院今天對基礎建設法案進行關鍵的程序性投票，共和黨議員團結一致阻擋此案議程前進，民主黨想中止共和黨的議事阻撓，但距離所需60 票門檻仍遠遠不足，以致無法正式展開辯論。

共和黨議員稱說需有更多時間，以和白宮與民主黨議員詳加討論細節，主要是如何籌措足夠稅收來支應這項一代一次的支出。

儘管如此，但共和黨與民主黨議員同樣地表現樂觀態度，都說再幾天就可達成協議。

共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）告訴法新社說：「或許在26日之前，我們會有相當完整的（協議）輪廓浮現，屆時我們會贊成。」

羅姆尼和其他21位協商成員在程序投票之後發表聯合聲明說，他們已「取得重大進展，並且接近最後協議。」

聲明指出：「我們持續努力以確保這項至關重要的法案做得正確，也持樂觀態度，我們將敲定兩黨都支持的歷史性法案，並準備推動立法…就在未來幾天內。」

美國總統拜登鋪陳內政各項議題，將改善道路 、橋樑、港口、自來水管線和寬頻網路列為優先要務。

上個月，拜登和兩黨議員在白宮站在一起宣布，白宮與參院跨黨派小組已達成一個架構協議，不過兩黨數周來討價還價，仍未達成協議。

兩黨在多項議題上你來我往，但最膠着點依然是如何籌措法案所需款項，內容包括了5790億美元新的聯邦支出。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP