美基督徒人數銳減 無宗教信仰者激增

（法新社紐約14日電） 根據皮尤研究中心（Pew Research Center）今天發表的一項研究，在基督教宗教為主流的美國，自認沒有宗教信仰的美國人數量正在飆升。

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調查發現，如今約有29%的美國成年人沒有宗教歸屬，高於14年前的16%。

研究人員在今年5月至8月對近4000名受訪者進行問卷調查，得出這項結果。

美國擁有一個強大、保守的基督教右翼政治派系，基督宗教在美國也是第一大宗教。

然而皮尤研究中心研究顯示，基督宗教的人口比例正在顯着下降。

研究顯示，2007年，78%的美國成年人認為自己是基督徒，如今則降到大約63%。

皮尤研究中心2007年開始追蹤「無宗教信仰者」，這些人將自己描述為無神論者、不可知論者或「沒有特定信仰」的人。

研究人員說，以往基督徒與無宗教信仰者的比例接近5比1，如今則接近2比1。

皮尤的研究人員並未提出導致這種現象的原因，但這與基督宗教在西方各國廣泛衰落的趨勢一致。

皮尤研究中心表示，2019年，美國無宗教信仰人數增加，在年輕人中尤為明顯。

皮尤最新調查發現，世俗轉變集中在新教社區，近幾年來，天主教徒人口比例相對穩定。

皮尤說，約有60%的新教徒稱自己為重生得救的基督徒或福音派基督徒。

宗教對美國社會和政治有着重要影響，皮尤先前調查顯示，白人福音派基督徒是前總統川普的死忠支持者之一，川普在2020年大選囊括這個族群84%選票。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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