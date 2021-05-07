美增派轟炸機戰鬥機 護衛美國和聯軍撤離阿富汗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓6日電） 五角大廈今天表示，美國軍方已增派重型轟炸機和戰鬥機保護美國和聯盟部隊自阿富汗撤離，美軍和聯軍到目前為止未遭受直接攻擊。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）告訴記者：「不到1周期間，撤離行動按計畫進行中。」

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，為保護部隊安全撤離，6架B-52長程轟炸機和12架F-18戰鬥機已奉令提供應急支援。

密利說，儘管塔利班（Taliban）叛亂團體每天對阿富汗政府目標發動80至120次攻擊，但自5月1日撤軍行動展開以來，「並未出現針對美軍和聯盟部隊的攻擊」。

美國在2001年9月11日遭遇恐怖攻擊後揮師阿富汗，推翻包庇蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班政權。今年適逢911事件20周年，美國總統拜登4月下令撤離駐守阿富汗的2500名美軍和1萬6000名民間承包商，並將撤離阿富汗的最後期限定於9月11日。

奧斯汀和密利強調，雖然美國持續與阿富汗安全部隊密切合作，雙方關係將隨着這波撤軍有所調整。

奧斯汀表示，美國將繼續透過挹注資金，以及駐守數百公里外的美軍基地和船艦提供軍事支援。

在外界廣泛擔憂美軍撤離後塔利班恐自阿富汗政府奪權下，密利表示，不應認定阿富汗部隊無用武之地。密利說：「阿富汗國家安全部隊（Afghan National Security Forces）及阿富汗政府目前仍團結一致。」「美國總統打算對兩者提供支援。」

密利還說，美國與阿富汗政府正進行討論，如何讓阿富汗空軍持續對地面政府軍提供有效支援。

阿富汗空軍相當依賴外國技術人員，目前正陸續撤離的1萬6000名承包商就包括這些技術人員。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP