美墨加貿易協定將滿周年 3國齟齬浮現

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（法新社華盛頓26日電） 「美墨加貿易協定」（USMCA）去年在空前的經濟衰退期間生效，但在即將滿1年的今天，這3個北美夥伴國的貿易摩擦依舊難解。

美國、墨西哥與加拿大皆表示，這項7月1日即將滿1周年的協定有利各國經濟與勞工，但3國齟齬不斷，多是因美國反對墨西哥或加拿大作法而生。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）專家奧登（Edward Alden）表示：「爭端會是USMCA未來數年的主要焦點。」

USMCA取代了1994年生效的北美自由貿易協定（NAFTA），奧登說，新協定曾被寄望能將美、墨、加3國融合成為如歐洲聯盟（EU）般的單一市場。

但這個願景似乎已然幻滅，至少目前看來是這樣。

奧登說：「USMCA可說是對3個不同北美經濟體就合作事項制定的規範，也是就無法合作之爭議制定的規範。」

加拿大或許是華府最親密的夥伴，然一旦牽扯到貿易，兩個鄰國常見分歧。

美國長期對加國乳製品及軟木木材產業有意見，也不滿加國太陽能板出口以及對美國科技公司課稅。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）已經表示，會從乳製品開始捍衛美國利益。她的辦公室已成立USMCA爭端解決委員會，檢視加拿大施行的牛奶配額。

美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）貿易專家薩爾孟森（David Salmonsen）點出長串貿易爭端，但他表示，大致上他抱持樂觀態度。「我認為，大家的經濟從疫情中恢復之後，會有更好的前景。」

墨西哥競爭力發展研究中心（Mexican Institute for Competitiveness）的莫伊（Valeria Moy）說，儘管有這些小爭執，相較於北美自由貿易協定（NAFTA），USMCA過去1年並未帶來重大改變，但她預期USMCA未來可能就墨國勞工立法達成共識。

華府已經兩度援引USMCA要求墨國當局調查汽車業侵犯工會權利情事，特別是通用汽車（GM）一座廠房。

莫伊表示：「這對墨西哥勞工會有好處嗎？在我看來，是會有好處的。」但她也警告，勞工議題可能會被華府當作「保護主義措施的擋箭牌」。

© 2021 AFP