美墨高層將舉行安全會談 討論反毒及組織犯罪

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（法新社墨西哥市29日電） 墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天說，美國與墨西哥官員將在10月8日舉行高層級安全會議，商討打擊販毒和組織犯罪新策略。

厄伯拉特表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）及司法部長賈蘭德（Merrick Garland）將在墨西哥市參與會談。

厄伯拉特在墨西哥市一場活動上告訴記者：「主要議程攸關我們一直在與美國合作的一份諒解備忘錄…重點在安全優先事項。」

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）曾敦促美國結束名為「美里達倡議」（Merida initiative）的安全援助計畫，轉而投資墨西哥和中美洲的經濟發展。

2008年推出的美里達倡議是美國、墨西哥政府和中美洲國家之間的安全合作協議，目標在打擊毒品走私、跨國組織犯罪和洗錢，美方根據計畫提供超過30億美元援助，項目包括訓練、技術支援和軍事裝備。

厄伯拉特說：「美里達倡議結束了。現在我們要進入另一個階段。」他還說，這項計畫反而造成了「（毒品）消費、暴力及武器販運的情況增加」。

厄伯拉特表示，這場會談料將不會商討移民危機，因為這是要獨立討論的議題。最近數周有數以萬計無證移民抵達墨西哥，準備前往美國，其中大多是海地人。

美墨邊境湧現移民潮，美國總統拜登政府派航班遣返大約2000名海地人，引發強烈反彈聲浪。

© 2021 AFP