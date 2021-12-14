美外交人員之妻奪命危險駕駛 傳明年1月視訊受審

（法新社倫敦13日電） 一名美國外交人員的妻子2019年在英國涉嫌危險駕駛，奪走1條人命，英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）今天表示，該案將於明年1月18日開庭審理。

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美國外交人員之妻薩庫拉斯（Anne Sacoolas）2019年8月期間在英格蘭南部的美國空軍基地附近逆向行駛，撞死19歲英國機車騎士鄧恩（Harry Dunn），並在肇事後離開英國。她更引用外交豁免權，拒絕鄧恩雙親要她返回英國面對司法審判的要求。

英國皇家檢察署發言人今天告訴法新社，全案將於明年1月18日在西敏區治安法庭（Westminster Magistrates Court）審理。

「此案面臨的挑戰和複雜性眾所皆知，但我們仍致力在此案上申張正義。」

英國媒體表示，薩庫拉斯預料將在美國透過視訊的方式參與，但英國皇家檢察署拒絕對報導發表評論。

車禍發生後，薩庫拉斯是否擁有外交豁免權、是否該被引渡受審等議題，都成為導致英美關係蒙塵的棘手問題。

肇事駕駛終於要接受審判，死者母親表示，她和整家人都「非常激動且不知所措」。

她說：「這是鄧恩死後，我們唯一的要求。」

今年6月，時任的英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，美國對遠端受審的方式不會提出異議。

© 2021 AFP