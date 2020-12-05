美多家企業籌備配送COVID-19疫苗

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（法新社紐約5日電） 多家美國企業正在籌備大規模後勤作業，以助即將到來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗配送事宜；這些疫苗須以超低溫儲存。

美國優比速（UPS）早已在製造乾冰與配送超低溫冷凍櫃，公司已開發出便於攜運的冷凍箱，可讓疫苗儲存於攝氏零下20度至零下80度。

不過，與疫苗製造、儲存或運送無直接相關的企業也都紛紛動起來。

福特汽車（Ford）已訂了冷凍櫃，希望有助於之後運送疫苗給公司內有需要的員工。

肉品加工大廠史密斯菲爾德（Smithfield）則說，早已在旗下屠宰場設置冷凍室，可供疫苗推出作業使用。

通用汽車（General Motors）沒有採購冷凍櫃，但表示已與美國政府單位和衛生官員聯繫，「以便必要時協調配送計畫」相關事宜。

與此同時，美國冰箱製造商So-Low通報，旗下可維持低達攝氏約零下80度的冷凍櫃訂單「暴增」；攝氏零下30度的冷凍櫃需求也增加，這適合儲存莫德納（Moderna）研製的疫苗。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國BioNTech公司幾周前表示，他們共同研發的疫苗必須儲存在攝氏零下70 度環境下。

© 2020 AFP