美多州檢察長提告 控Google搜集用戶個資牟利

（法新社華盛頓24日電） 美國德州等多州檢察長今天提起訴訟，指控科技巨擘谷歌公司（Google）追蹤用戶所在位置資訊且從中獲利，並讓消費者誤以為只要關閉定位紀錄等功能，就能保護自己的隱私。

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試圖阻止這些行為的訴狀指稱，Google搜集數十億用戶資訊，依此建立詳細的使用者個人資料，並出售具高度針對性的廣告，其中用戶所在位置是關鍵資訊，「明顯侵犯消費者隱私」。

華盛頓哥倫比亞特區檢察長拉辛（Karl Racine）說：「Google讓消費者誤以為，只要更改帳戶和裝置設定就能保護自己的隱私。」

這些訴訟是Google和其他美國科技巨頭面臨的最新法律挑戰，這些科技巨擘長期面臨各種調查和訴訟，但國內始終缺乏監管其業務的新法規。

德州、印第安納州、華盛頓州和哥倫比亞特區檢察長相繼提告，對Google提出相同指控。檢察長是各州最高執法官員和法律顧問。

Google表示，這些檢察長的主張並不正確，且是基於對其設定的過時斷言。

Google在聲明中提到：「我們一直為自家產品設置隱私功能，針對用戶所在位置資訊也有健全的控管機制。我們將積極為自己辯護，澄清事實。」

拉辛認為，至少從2014年到2019年，Google聲稱用戶一旦關閉「定位紀錄」功能，Google就不再留存他們的「足跡資料」。

拉辛的辦公室在聲明中說：「那是假的。即使關閉定位紀錄，Google仍繼續搜集和儲存用戶的所在位置。」

這些檢察長還指控這家矽谷巨頭使用又稱欺騙模式的「暗黑模式」，目的在於以對公司有利的方式，微妙地影響消費者做出選擇。

拉辛的辦公室舉例說，某些應用程式（App）會不斷提醒用戶提供定位資訊，聲稱若未提供相關訊息，裝置就無法正常運作，但實際上那些App並不需要定位資訊。

華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）說，Google於2020年透過廣告獲利近1500億美元（約新台幣4.15兆元）。

佛格森的辦公室今天發布聲明表示：「定位紀錄對Google廣告業務至關重要。因此，Google具有勸阻使用者隱藏相關紀錄的經濟動機。」

印第安納州檢察長羅基塔（Todd Rokita）在聲明中說：「就算是有限的定位資訊，日積月累，也會暴露一個人的身分和生活習慣。」

他指出，這些資訊可用來推斷「敏感的個人細節」，好比政治或宗教信仰、收入、健康或生活事項，例如出生和離婚等。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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