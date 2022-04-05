美大學男籃冠軍賽 堪薩斯逆轉勝北卡

（法新社紐奧良4日電） 堪薩斯大學今天上演全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽史上最大逆轉秀，終場以72比69擊敗北卡羅來納大學。

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堪薩斯大學一度落後16分，北卡打完上半場以40比25領先。

堪薩斯下半場急起直追，在威爾森（Jalen Wilson）上籃得分後，追到37比45，將落後縮小到個位數。終場前12分07秒，布勞恩（Christian Braun）在威爾森助攻下上籃成功，追到只差1分。

艾格巴吉（Ochai Agbaji）助堪薩斯追成50比50平手後，隊友馬丁（Remy Martin）跳投命中超前3分球。馬丁之後打破57比57平手僵局，堪薩斯便一路微幅領先。

北卡終場前3分06秒在曼尼克（Brady Manek）兩罰俱中後追平，兩隊之後幾度互換領先。麥考馬克（David McCormack）終場前22秒命中關鍵兩分，助堪薩斯以3分之差勝出。

麥考馬克繳出15分、10籃板；威爾森也繳出15分；馬丁14分；布勞恩和艾格巴吉都拿12分。

北卡方面，巴柯特（Armando Bacot）拿下全隊最高15分、15籃板、2助攻，仍無緣冠軍。

© 2022 AFP