美大胃王10分鐘吞76個熱狗麵包 14度奪冠

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（法新社紐約4日電） 美國大胃王「大白鯊」徹斯納特今天在紐約舉行的納森吃熱狗大賽（Nathan's Hot Dog Eating Contest）中，10分鐘狂吞76個熱狗麵包，打破自己先前創下的紀錄，14度奪得冠軍。

14度奪得世界冠軍的徹斯納特（Joey "Jaws" Chestnut）今年吞下的法蘭克福香腸和麵包，足足比第2名艾斯培（Geoffrey Esper）多了26套，也比自己去年創下的紀錄多1套。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，吃熱狗大賽去年改在室內舉辦，沒有開放觀眾參觀。對於今年又能在粉絲面前比賽，徹斯納特向體育電視頻道ESPN 表示：「感覺真好！即便我身體不太舒服，但有大家為我歡呼和鼓勵，讓我感覺真好。」

在女子組方面，萊斯柯（Michelle Lesco）吃掉30 又3/4套熱狗麵包，以6又3/4個的差距擊敗競爭對手羅德里格斯（Sarah Rodriguez），首次奪得冠軍。

疫情限制措施之下，這次比賽並非在科尼島的內森熱狗店外舉行，而是改在附近一座有5000名觀眾的小聯盟棒球場。

徹斯納特於2007年擊敗蟬聯6屆冠軍的日本大胃王小林尊後，至今已在15場比賽中贏得14場，僅在2015年敗給史托尼（Matt Stonie）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP