美央行緊縮疑慮加深 亞股跌多漲少

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（法新社香港4日電） 美國昨天再度公布強勁的經濟數據，雖使得美國經濟復蘇看來更加樂觀，但也引發投資人擔憂聯邦準備理事會（Fed）將被迫提前緊縮超寬鬆的貨幣政策，亞洲股市今天應聲跌多漲少。

態度謹慎的交易商也緊盯美中關係發展，因為美國總統拜登（Joe Biden）昨天簽署行政命令，將列入投資黑名單的中國企業數量幾乎大增一倍，再度顯示他無意降低對北京施壓。

昨天所公布市場密切關注的數據顯示，美國民間5月幾乎新增100萬就業人口，遠多於預期；且美國上周首度申請失業給付的人數，也創下2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來首度跌破40萬。

此外數據顯示，美國重要的服務業已連續12個月擴張，並衝上歷史新高。加上先前已公布連串強健數據，令人更加相信美國經濟正在迅速復蘇。

復蘇雖是好消息，但也在交易場上引發更多憂慮，擔心通貨膨脹率將飆升，迫使聯準會為避免經濟過熱，將縮減大規模購買債券計畫甚或升息。

眾人目光鎖定今天稍晚將發布的美國官方就業數據，若結果遠優於預期，可能引爆股市一波拋售潮。

華爾街股市昨天收黑，科技股為主的那斯達克指數領跌，因科技企業較易受利率升高影響。

東京股市今天收盤下跌0.4%，香港和首爾股市收低0.2%，新加坡股市收跌0.4%，台北股市收低0.6%，曼谷、吉隆坡、雅加達和孟買股市也都收黑。

不過，上海股市收盤上漲0.2%，雪梨股市收高0.5% ，威靈頓和馬尼拉股市皆收紅。

© 2021 AFP