美媒曝MLB新球季 恐延後開打併縮水

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（法新社洛杉磯15日電） MLB的2021球季開賽日期可能延後，且比賽場次可能也會減少。美國媒體今天報導，MLB的球團老闆們認為，除非所有球員在春訓前都能接種2019冠狀病毒疾病疫苗，否則就該採取這些行動。

「今日美國報」（USA Today）指出，美國職棒大聯盟MLB球團老闆們希望開季日期由3月延到5月，賽程將從原先的162場比賽減少到140場或130場，以降低2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的影響。

一般來說，MLB自2月起，會先在亞利桑納州、佛羅里達州進行春訓，以備戰新球季。

但隨着全美確診人數激增，有超過30萬2000條性命在疫情中逝去，球團老闆們對訓練營能否安全如期進行，抱持懷疑的態度。

今日美國報指出，球團老闆們認為，疫苗14日才開始施打，若球季延到5月開打，球員和工作人員將有更多時間去接種疫苗。

其中一位匿名的國家聯盟球隊老闆告訴今日美國報：「我看不到有任何一點機會，春訓能在安全措施下如期舉行。」

「我認為球員要在訓練營前先注射疫苗的壓力很大，若必須要延到4月開賽、並將賽事縮減為130場，那就這樣吧。」

「但要維持打162場比賽，並要在球員沒有打疫苗的情況下，照往常的時間開始春訓，那真是太瘋狂了。」

「在亞利桑納州、佛羅里達州確診數激增之際，真的要在沒有施打疫苗的情況下，要各個球隊帶着約125人進駐嗎？」

一名美國聯盟球隊的老闆認同這樣的擔憂，今日美國報引述他的話報導：「我看不到春訓能在2月展開的任何可能。」

「機會是零，我不在乎我們是打140場、120場，或80場，我們得確保每個人的安全。」

這次疫情對2020球季造成嚴重的破壞，讓例行賽縮水只剩下60場比賽，並迫使聯盟在特定的第3地舉辦季後賽。

© 2020 AFP