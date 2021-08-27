美媒：中國將頒布新規 禁擁敏感數據中企赴海外上市

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（法新社新加坡27日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，知情人士透露，中國當局計畫祭出新規，禁止擁有大量敏感客戶數據的企業在美國上市，恐再度重挫中國科技企業赴海外上市的雄心。

報導指出，中國證券監督管理委員會（CSRC）官員近幾周告訴部分企業和國際投資人，新規將禁止擁有大量用戶數據的網路企業在海外上市。

知情人士表示，監管官員透露，這些規範特別針對在海外註冊、尋求海外首次公開發行（IPO）的公司。

消息人士稱，證監會官員表示，數據敏感程度較低的公司，例如製藥公司等，仍可能獲得中國監管機構批准在境外上市。

這項新規可能有助於北京擴大對中國大型科技公司的管控。這些企業為規避外來投資限制，建構出複雜的公司架構。由於政治及國安疑慮，中國領導層認為，網路、電信及教育產業掌握的資訊相對敏感。

中國科技巨頭包括阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd）、叫車服務公司「滴滴」（Didi Global Inc）和騰訊控股（Tencent Holdings Ltd）等，皆使用這種「可變權益實體」（variable interest entity ，VIE）的結構出境掛牌，吸引外國資本。

中國證券監督管理委員尚未應記者要求，談論這則報導。

根據新規，中國也將設立新機制，要求擬赴海外IPO的企業提出申請，並須獲得將在未來數月成立的跨部門委員會批准。

目前中國私企想透過VIE結構在美國掛牌，沒有明確規定需要獲得證監會批准。不過，如果官員要求，這些企業通常會照辦。

新規內容尚未定案，知情人士表示，證監會計畫於第四季前後開始實施，已要求部分企業暫緩海外IPO，直到新規上路。

© 2021 AFP