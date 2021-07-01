美媒：川普集團與其財務長將因稅務問題遭起訴

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（法新社紐約30日電） 根據媒體報導，美國前總統川普旗下公司及其資深財務長，預料將被控稅務罪名。

若媒體報導為真，這將是曼哈頓地檢署調查2年多來，針對川普集團（Trump Organization）涉嫌詐欺提出的首宗刑事起訴。

「紐約時報」及「華盛頓郵報」報導，紐約大陪審團今天已起訴川普集團及其財務長懷索柏格（Allen Weisselberg），但未披露是何罪名。

「華爾街日報」則報導，明天公布起訴書時，懷索柏格與川普集團預料將被控在「福利性所得」（fringe benefits）上逃漏稅。

曼哈頓地檢署及紐約州檢察長持續調查懷索柏格等高層，提供川普集團員工津貼時是否並未報稅。媒體報導，這些福利包括私立學校學費、豪華汽車及公寓。

華郵引述2名知情人士的話報導，懷索柏格是川普忠心耿耿的左右手，對川普集團的秘密向來保密到家，預料他明天上午將前往地檢署自首。報導說，預計他明天稍晚會被法院傳訊，川普集團的律師團也會在場。

華郵報導還說，川普本身預料不會遭到起訴，但公司遭到刑事起訴，可能會對這位暗示2024年有意逐鹿白宮的共和黨籍前總統帶來重大傷害。

川普集團是未上市的家族企業，擁有高爾夫球場、旅館及豪華物業。川普2017年赴白宮就職時，已把經營權移交給長子、次子和懷索柏格。

© 2021 AFP