美媒：拜登將承認亞美尼亞一戰時遭種族滅絕

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（法新社華盛頓21日電） 美國媒體今天披露，美國總統拜登準備承認第一次世界大戰期間150萬亞美尼亞人遇害，是遭鄂圖曼土耳其帝國「種族滅絕」所致。

雖然目前全球至少有29國有類似定調，大多為歐美國家，也包括像俄羅斯、敘利亞等土耳其在地緣政治的對手國，但拜登此舉料將進一步加劇美國與土耳其的緊張。

路透社引述3名消息人士透露，拜登可能在24日發表有關亞美尼亞大屠殺106周年紀念的聲明中使用「種族滅絕」（genocide）一詞。

美國參、眾兩院2019年時雙雙通過，把承認亞美尼亞屠殺為種族滅絕，定調為美國正式的外交政策。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天告訴記者，白宮將在24日可能對此議題「有更多話要說」，但不願進一步說明。亞美尼亞大屠殺發生於1915年，24日適逢106周年。

拜登一年前競選期間於一場紀念會上悼念150萬名在鄂圖曼土耳其帝國崩潰前遇害的亞美尼亞人，當時他允諾將承認這些殺戮為「種族滅絕」。

土耳其坦承許多當時住在鄂圖曼帝國的亞美尼亞人在一戰期間與鄂圖曼軍隊衝突時遭殺害，但駁斥外界所聲稱的遇害人數，也否認這場發生於1915年、長達一年有系統性協作的殺戮為種族滅絕。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）過去和美國前總統川普（Donald Trump）關係密切，但自拜登今年1月20日上台後，迄今未與之對話。

© 2021 AFP