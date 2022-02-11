美媒：籃網送哈登到76人 換西蒙斯咖哩弟等

（法新社紐約10日電） 據多家媒體今天報導，美國職籃NBA三屆得分王哈登（James Harden），已被布魯克林籃網交易至費城76人，換取澳洲球星西蒙斯（Ben Simmons）等選手。

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包括ESPN與The Athletic等媒體均披露這筆交易。籃網送走哈登與米爾塞普（Paul Millsap）這對後場攻勢發動機，換來西蒙斯、「咖哩弟」塞斯．柯瑞（Seth Curry）和中鋒德拉蒙（Andre Drummond）及兩個首輪簽。

這是今天NBA本季交易大限日到期前最重磅的一筆交易，深受球迷矚目。

2018年聯盟最有價值球員的哈登，是2021年1月透過4方交易被休士頓火箭送至籃網，本預期可與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）共組三巨頭一拚總冠軍。

不料籃網擘畫的三巨頭陣容未能見效，部分原因是三人同場上陣的場次有限，哈登有大腿腿筋痛的困擾，厄文又因拒絕接種COVID-19疫苗，無法在主場布魯克林出賽，只能在客場披掛上陣，變成兼職球員。

杜蘭特今天在NBA全明星賽抽籤時被問到球隊交易時說：「我對球隊這項交易感到興奮，期待與這批新隊友完成本賽季。」如今籃網已連輸9場比賽，目前29勝25敗暫居東區第8。

已32歲的哈登本季仍能繳出場均22.5分、10.2助攻與8籃板，助攻數高居聯盟第2。

© 2022 AFP