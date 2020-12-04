美媒：華為與美方協商條件 欲讓孟晚舟返回中國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓4日電） 美國「華爾街日報」報導，美國政府正與中國華為公司協商條件，華為希望讓財務長孟晚舟返回中國。

加拿大當局2018年12月1日依美國要求逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟。美方指控孟晚舟代表華為公司違反美國對伊朗的制裁措施，觸犯電信詐欺、金融詐欺等罪，要求加拿大將孟晚舟引渡到美國出庭。

報導引述未具名消息人士說法指出，孟晚舟委任律師近幾周和美國司法部官員商討達成緩起訴協議的可能性。依這類協議，孟晚舟將必須坦承涉及美國檢方提出的部分指控，如繼續配合，檢方可能會同意暫緩起訴，日後撤銷控訴。

部分消息人士說，孟晚舟堅信自己清白，至今不願接受上述條件。

報導寫道，雙方如達成協議，孟晚舟不僅能回到中國，也能解開導致加中關係降至冰點、美中關係惡化加劇的癥結。

孟晚舟當年被捕後，中國隨即逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）。兩人今年6月被控涉間諜罪，至今仍遭中國羈押。消息人士說，孟晚舟如與美方達成協議，中方或許會讓康明凱與史佩弗返回加拿大。

© 2020 AFP