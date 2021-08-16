美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台

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（法新社華盛頓15日電） 在駐紮阿富汗近20 年後，美國即將完成撤軍之際，民兵組織塔利班（Taliban）迅速掌控阿富汗首都喀布爾，美國前總統川普今天呼籲現任總統拜登為此下台。

川普在聲明中說：「拜登不光採下台的時候到了，因為他讓阿富汗演變成如今這般局面。」川普也針對美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，以及國內移民、經濟和能源政策等問題，強力抨擊拜登。

美國20年前出兵阿富汗，推翻塔利班政權；如今塔利班憑着閃電攻勢崛起，再度攻佔阿富汗。

法新社報導，塔利班今天控制了首都喀布爾（Kabul），距離拜登設定8月31日完成撤軍期限，還有兩個多星期。

在川普任內，美國2020年居中協調，與塔利班在卡達首都杜哈（Doha）簽署協議，承諾美國將於2021年5月1日前撤離所有駐軍，以換取塔利班的安全保證。

拜登今年初上任後，將撤軍期限往後延，且沒有設下任何條件。

川普一再抨擊拜登的撤軍行動，還說如果自己仍是美國總統，情況將「大為不同，美國撤軍將更為成功」。

川普今天也在另一項聲明中說：「拜登對阿富汗的所作所為是個傳奇，阿富汗將倒下，成為美國史上最大敗筆之一。」

拜登政府則迅速回應指出，是川普任內商定杜哈協議要美軍撤離，國內大多數民眾也贊成終止「永無止盡的戰爭」。

一個月前，拜登才對阿富汗政府可能快速潰敗的疑慮，予以淡化處理，如今美國迫不及待撤離使館人員，拜登在國內也一直面臨猛烈批評，認為他對撤軍行動處理不善。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP