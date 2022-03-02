美官員：俄在基輔攻勢停滯 且士氣低落

（法新社華盛頓1日電） 美國國防部高官今天表示，俄羅斯在烏克蘭首都基輔攻勢不順，除遭遇烏軍抵抗，也因燃料和食物短缺等後勤挑戰導致攻勢停滯，部分部隊甚至浮現士氣低落問題。

廣告 繼續瀏覽後續

這位要求匿名的官員告訴包括路透、法新在內的華府記者說：「我們感覺俄國軍事行動…對基輔的全面行動，現階段已經停滯。」

「基輔北方似乎攻勢停滯的理由是，俄國本身正在重新編製與重新思考，試着適應他們遭遇的挑戰。」

莫斯科入侵烏克蘭6天後，這位官員表示，駐紮基輔北方的俄國大軍幾乎沒有移動，但美國認為俄軍仍試圖包圍並拿下基輔，如有必要，將以圍城戰略達成。

這位官員表示，烏軍持續抵抗俄軍入侵，俄方尚未控制烏克蘭空域，而俄軍頭一個大目標是拿下位於烏克蘭東北的第2大城哈爾科夫（Kharkiv），卻在那裡遭遇激戰，至今無法成功攻陷。

但在南部，俄軍集中部署克里米亞（Crimea）到俄國東部邊界的沿岸，包圍了烏南港市馬立波（Mariupol）。

美國國防部五角大廈認為，俄國15萬大軍一心入侵，目前約有8成部隊進入烏克蘭，但行進速度比計畫緩慢，現在甚至面臨補給短缺問題。

這位國防官員表示：「在許多狀況下，我們見到文字敘述他們沒有汽油了。現在，軍人的食物也快要吃光。」這位官員表示，許多是徵兵而來的俄軍現在開始出現士氣問題，但這位官員未提出證據。

這位官員表示：「他們顯然不是全都訓練有素，準備並不是都很充分，甚至有人不知道自己會被送上戰線。」

「我們看到一些蛛絲馬跡，發現這些部隊已有人開始喪失士氣。」

© 2022 AFP