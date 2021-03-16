美官員：共軍現代化威脅台灣

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（法新社東京16日電） 美國國防官員表示，中國加速軍事現代化對台灣構成明確日增的威脅，但美國的介入恐怕只會讓北京加劇施壓。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）上周一席北京可能在6年內犯台的話吹皺一池春水。在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正於亞洲進行上任後首趟海外出訪之際，美國國防官員在華府指責北京急速擴軍帶來的威脅。

美國國防部主管印太安全事務的代理助理部長海大衛（David Helvey）告訴媒體：「中國針對涉及台灣的可能突髮狀況，其實已準備了一段時間。」

「隨着共軍實力大增，顯然我們也正關注台海的軍事平衡。」

戴維森上周在參議院聽證會裡示警，中國期望取代美國領導地位，片面改變區域現狀，台灣顯然是中國實現這項目標前的野心之一，這樣的威脅在未來10年，甚至6年內就可能顯現。

北京駁斥戴維森的說法，但一名美國國防高層官員今天指出，中國在疫情期間仍不斷加強海軍實力，「光在2020年疫情期間，中國仍成軍25艘大型船艦，那可不是什麼拖船、巡邏艇，而是驅逐艦、巡防艦、兩棲攻擊艦和彈道飛彈潛艦」。

這名官員表示就中共對台威脅而言，有幾件事「尚未一翻兩瞪眼，不過一些時間點卻有文章」。

「第一件事是北京去年底已宣布2027年是共軍現代化的一個新的中期里程碑。」官員說這比之前的時間點提前了8年，而中國國家主席習近平的第3個任期也料在2027年結束。

不過這名官員也指出，對中國釋放出來的訊息照單全收其實也是錯誤，「我們只是在騙自己，然後照着不實的認知一路走，陷自己於對北京誤判的風險。」

北京抨擊戴維森試圖炒作攻台威脅，以提高華府的國防開支併合理化美國在亞洲的軍事作為。

另一不願具名的美國國防高層今天告訴媒體，華府會對相關議題採取審慎作法，「我們不認為武力侵台對任何人有好處。但軍事上看，我們也很清楚若做得過火、太咄咄逼人，中國反而會逮着把柄做更多對台不利的事，這裡面應有平衡點」。

© 2021 AFP