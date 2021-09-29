美將領就撤軍阿富汗作證 稱曾建議留2500美軍駐守

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（法新社華盛頓28日電） 美國高階將領今天說，他們建議拜登總統讓約2500名美軍留在阿富汗，並表示擔憂塔利班（Taliban）尚未與蓋達組織（Al-Qaeda）切斷關係。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將與美軍中央司令部司令麥肯錫 （Kenneth McKenzie）上將說，他們個人曾建議讓約2500名軍人留在阿富汗駐守。

今年4月，拜登下令美軍在8月31日前完成撤出阿富汗，根據前總統川普與塔利班達成的協議撤軍。

密利、麥肯錫與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）接受聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）成員質詢近6小時，詢問關於美國自阿富汗撤軍與喀布爾機場撤離亂象等問題。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，關於阿富汗撤軍一事，拜登收到「分歧的」建議。美國是在2001年紐約與華府遭受蓋達組織發動911恐攻後入侵阿富汗。

莎琪說：「最終，做決定的是三軍統帥。他做出決定，覺得現在是終結20年戰爭的時候了。」

密利不理會部分共和黨籍國會議員要求他下台的聲浪，今天被問到撤軍阿富汗與造成13名美軍死於炸彈攻擊等撤離亂象，是否損害美國可信度的問題。

他說：「我想，我們在全球各地盟友、夥伴與敵國間的信譽，正被他們拿放大鏡檢視，看看美國的可信度在哪，我覺得『受損』一詞可以拿來形容，沒錯。」

密利說，塔利班「過去曾是、現在依舊是恐怖組織，他們還沒與蓋達組織切割」。蓋達組織策畫從阿富汗發動911攻擊。

密利說：「塔利班是否能鞏固權力，或者這個國家是否會四分五裂、未來再度陷入內戰，仍有待觀察。但我們必須保護美國人，別再讓國民遭受自阿富汗發動的恐怖攻擊。」

他說，蓋達組織或伊斯蘭國（Islamic State）重振旗鼓，將目標放在對美國發動攻擊，仍具「真實存在的可能性」，「但要判斷他們是否有能力，目前還言之過早」。

奧斯汀說，美國「沒有完全掌握」阿富汗武裝部隊的「腐敗程度與低落的領導能力」。

他說：「我們協助建立一個國家，但我們無法凝聚一個國家。」

奧斯汀說：「我們與夥伴訓練出來的阿富汗軍隊被打得潰不成軍，很多時候是不費一兵一卒，讓我們大感意外。如果要用別種說法形容，那就是不誠實。」

奧斯汀說，美軍向阿富汗軍隊提供「裝備、飛機與使用技能」，但「最終我們還是無法灌輸他們打贏勝仗的意志」。

© 2021 AFP