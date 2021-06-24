美專家圈：美撤軍一年內阿富汗恐淪陷塔利班

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（法新社喀布爾23日電） 美國專家圈指出，阿富汗政府在美軍完成撤離後的一年內就會被塔利班推翻，儘管態勢非不可免，但這取決於阿富汗政府軍的表現，但阿軍表現令人搖頭。

外界對飽經戰亂的阿富汗恐再次淪於塔利班之手憂心日增，有多年在阿富汗經驗的專家警告，阿國政府領導力不彰、政府軍內的貪污與種族分歧等，給塔利班可乘之機。

極端伊斯蘭的民兵組織塔利班（Taliban）自上月美軍確認今年9月11日前完成撤軍的時限後，已奪下數十個鄉鎮，阿國全境共有400個鄉鎮。

「華爾街日報」披露，塔利班上周席捲阿富汗北部，奪取數十個鄉鎮和周圍的主要城市後，美國情報機構修改早先較為樂觀的評估報告。政府軍屢屢不戰而降，讓悍馬車及其他美援裝備平白落入塔利班之手。

美國情報專家曾相信，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的民選政府在美軍完全撤離後，至多應還能撐兩年。美軍當年也是撤離越南兩年後，西貢的南越政府才於1975年4月淪陷。

然而情報分析家與美國軍方官員的最新觀點是，甘尼政府與首都喀布爾可能會在美軍全數撤離後的6到12個月垮台；有些其他西方官員甚至相信，阿富汗政府最快在美軍撤完的3個月就會倒台。

國際危機組織（ICG）專家華金斯（Andrew Watkins）告訴法新社：「阿富汗政府目前流失領土速度之快、幅度之大，已無庸置疑。」

前五角大廈官員、現為非營利研究機構CNA的阿富汗安全專家馬卡山（Carter Malkasian）表示，雖然塔利班短期內攻下首都喀布爾的可能性不高，但一年內則大有可能。

© 2021 AFP