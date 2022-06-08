美專家建議使用Novavax疫苗 或可緩解疫苗懷疑論

（法新社華盛頓7日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組今天建議使用Novavax研發的COVID-19疫苗，雖然這款疫苗推出時間較晚，但在克服對疫苗猶豫不決一事上仍有可能發揮作用。

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美國目前批准3款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，分別為採用mRNA技術的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），以及以腺病毒為載體的嬌生（Johnson and Johnson）疫苗；食藥局日前宣布對嬌生疫苗的緊急使用授權範圍進行限制，因為它與一種嚴重的血栓情況有關。

雖然若干專家擔心Novavax疫苗可能與一種罕見的心肌炎有關，最終仍以21票贊成、無人反對，及1票棄權支持使用Novavax疫苗。

召集這場會議的食藥局預料很快就會批准這款疫苗的緊急使用授權，接着美國疾病管制暨預防中心（CDC）將依據如何最妥善使用疫苗的指引加以衡量。

總部位於美國馬里蘭州的Novavax是全球疫苗競賽中的早期領先者，不過受製造和監管問題影響而落後其他廠牌。

路透社報導，由於研發和製造問題，Novavax今年1月下旬申請美國授權，比原訂計畫晚了近1年。

美國是Novavax疫苗尚未獲得授權的少數市場之一，歐洲聯盟（EU）、英國、加拿大、澳洲等許多國家都已經為Novavax疫苗開了綠燈。

官員希望這款基於實驗室培養的病毒蛋白疫苗，可為仍對mRNA技術有所遲疑的人提供另一種選擇。與輝瑞及莫德納疫苗不同的是，Novavax疫苗冷鏈技術門檻較低。

參與這場會議的傳染病專家魯賓（Eric Rubin）說：「確實有一群患者願意接種這款疫苗，而不願接種現有疫苗。我認為這挺吸引人的。」

在種種疫苗技術中，有關mRNA的不實訊息最多。

© 2022 AFP