美專家建議政府准打嬌生疫苗第2劑

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（法新社華盛頓15日電） 美國醫學專家組成的高階小組今天一致表決同意建議政府批准所有接種嬌生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單劑型疫苗的人接種第2劑。

這項決定將有助於紓解已接種一劑嬌生疫苗的1500萬美國人的邊緣感；他們擔心只打一劑是否會有足夠的保護力，尤其目前Delta變異株引發的病例愈來愈多。

美國食品暨藥物管理局（FDA）召集這些專家組成小組，他們同意嬌生疫苗的安全性和效力證據顯示可打第2劑。

食藥局和美國疾病管制暨預防中心（CDC）還須進一步考量專家們的建議，並在數天到數周內發給緊急使用授權。

食藥局也要求專家小組討論混打的問題，但未表決。食藥局科學家馬克斯（Peter Marks）說，可能留待以後再表決。

本周公布的一項初步研究結果顯示，接種嬌生疫苗的人，若再打一劑採用mRNA（傳訊核醣核酸）技術的莫德納（Moderna）或輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，可能有好處。

單劑型的嬌生疫苗在研究中的表現不像兩劑型的mRNA疫苗那麼有效，但一些證據顯示，基於病毒載體技術，嬌生疫苗的效力比莫德納和輝瑞更不容易減弱。

另外，根據嬌生公司提出的數據，在一項美國試驗中，接種第一劑兩個月後追加第2劑，針對有癥狀的COVID-19，嬌生疫苗效力從70%提高到94%，與mRNA疫苗的數據差不多。

© 2021 AFP