美專家認可默沙東口服藥 易於給藥是優點

（法新社華盛頓30日電） 美國衛生專家小組今天表決，支持將默沙東（Merck）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥提供給高風險成人。默沙東口服藥易於給藥，在抵擋Omicron等變異株上效果可能更好。

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默沙東口服藥物莫納皮拉韋（molnupiravir）已在英國取得授權。試驗顯示，COVID-19重症高風險民眾在出現癥狀的5天內服藥，可降低住院和死亡風險。

召集今天這場會議的美國食品暨藥物管理局（US FDA），如今預料將批准這款口服藥的緊急使用授權（EUA），意味着數百萬計的療程很快就會在藥局上架。

而稍早由美食藥局指派的獨立科學小組，是以13票贊成、10票反對，建議局方授權使用默沙東口服藥。贊成、反對票數不相上下，顯示出默沙東口服藥有效性不如預期、潛在副作用疑慮仍造成一定程度的考量。

投下贊成票、來自凱薩醫療機構華盛頓衛生研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）的都柏林（Sascha Dublin）表示，儘管她認為這款藥的益處令人信服，但仍必須確保療程獲嚴格監管，且僅開給最適合此藥的患者。

表決結果出爐後，默沙東發現傳染病（Infectious Diseases Discovery）副總裁哈祖達（Daria Hazuda）告訴法新社：「隨着疫情持續進化，我們工具箱內所含的工具愈多愈好，好讓我們在疫情搶得先機。」

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