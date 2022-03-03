美專家：俄軍侵烏失誤連連 簡直是場災難

（法新社華盛頓3日電） 美國專家表示，俄羅斯軍隊初入侵烏克蘭，就出人意表的戰略和戰術錯誤連連，包括糧食和燃料短缺、裝甲車遭遺棄、損失戰機和士兵陣亡。

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但專家表示，頭幾天的失敗，包括大大低估烏克蘭人反擊的意願，可能導致受挫的莫斯科決定使出全力，肆意摧毀烏克蘭大片地區。

研究俄國軍事問題的美國專家表示，他們對俄軍在這場戰爭管理不善感到震驚，像是進攻縱隊停滯不前，似乎損失數百輛俄國裝甲車，以及烏克蘭人阻止俄國空軍控制領空。

提供情報分析服務的智庫蘭德公司（Rand Corp.）高級國防分析師鮑斯頓（Scott Boston）說：「如果進攻兩、三周才搞砸，我可能還可以理解。但如果你在一踏進門就被絆倒，那就另當別論了。」

五角大廈和民間部門專家原預期，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊會迅速摧毀烏克蘭的反擊能力，削弱20萬烏軍的指揮和控制能力，摧毀烏克蘭的飛彈防禦系統和空軍。

但俄軍入侵烏克蘭頭6天，以上的預期都沒有應驗。而且，俄軍死傷和被俘人數雖沒有可靠的估計數字，如果入侵作戰管理得當，人數似乎會少很多。

前美國國防部負責情報的次長維克斯（Michael Vickers）本周在戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）表示：「這是情報工作的重大疏失，大大低估烏克蘭的抵抗意志，軍事執行力也很糟。」

他說：「這簡直是一場災難。」

© 2022 AFP