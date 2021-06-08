美尋求盟國一致行動 可能抵制北京冬奧

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（法新社華盛頓7日電） 美國有愈來愈多國會議員呼籲抵制明年北京冬季奧運，華府今天重申，希望與盟國就可能抵制一事達成「一致的做法」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華府國會聽證會中表示：「關於冬奧，我們正與盟國及夥伴密切磋商，檢視大家共有的疑慮，而理想情況是制定一致的做法。」

布林肯又說：「未來數周將會有更多訊息。」

法新社報導，美國總統拜登政府數月來不願就可能抵制一事表態。

布林肯表示，與盟國聯合陣線，將會「比我們單獨行動要來得有效許多」。

共和黨人要求徹底抵制北京冬奧，指稱中國政府違反人權，特別是對新疆地區維吾爾族穆斯林的壓迫。華府以「種族滅絕」形容中方的行為，北京當局對此表示抗議。

拜登所屬民主黨的國會議員也開始高聲反對中國的作為。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上個月以中國侵犯人權為由，要求對北京冬奧採取「外交抵制」。

美國兩大黨國會議員已擬定法案，打算對同意贊助北京冬奧的企業予以懲處。

兩黨議員今天再度提出措施，要求國際奧林匹克委員會（IOC）改換2022年冬奧地點，「除非中國政府不再對維吾爾人犯下違反人道罪」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP