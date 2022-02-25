美對俄祭嚴厲制裁 亞股隨美股收紅

（法新社香港25日電） 亞洲股市今天追隨美股漲勢，收盤普遍勁揚。華府昨天決定對入侵烏克蘭的俄羅斯實施歷來最嚴厲制裁，投資人也預期美國升息力道將減弱，美國股市應聲逆轉前一天跌勢反彈。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天決定出兵進攻鄰國烏克蘭，震撼亞洲和歐洲市場，油價也應聲衝破每桶100美元，為2014年以來首見。

交易商擔憂東歐陷入重大衝突，而這場危機也已引發外界對一些主要原物料如小麥、多項金屬和原油的供應感到擔憂。此外，投資人還擔心西方領袖對俄羅斯施加制裁可能帶來的衝擊。

儘管蒲亭出兵行動引發各界齊聲撻伐，但至今祭出的懲罰措施都算不上最嚴厲。

華府昨天宣布的最新措施，除了鎖定俄羅斯2家最大銀行，還為了癱瘓俄國國防和航太業，而管制對俄羅斯出口高科技貨品。但美國總統拜登（Joe Biden）並未切斷俄國石油出口。

這項消息令華爾街大為振奮，美股3大指數應聲扭轉大跌走勢翻紅，油價也跌回100美元以下。

終場那斯達克指數漲幅超過3%最顯着，分析師指出，這場危機可能使美國聯邦準備理事會（Fed）不會開展連串積極升息行動來讓通貨膨脹降溫，而由於科技企業對借貸成本升高較有感，反映在那斯達克突出表現。

美股利多滲透到今天亞股，東京股市收盤勁揚2.0%，上海股市收漲0.6%，首爾、雅加達、曼谷和威靈頓股市全數收高逾1%，雪梨、新加坡和台北股市也都收紅。但香港股市稍早漲勢後繼無力，收盤下跌0.6%。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

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