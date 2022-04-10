美對烏克蘭戰爭采平衡作法 俄軍暴行令情況複雜化

（法新社華盛頓10日電） 俄羅斯入侵烏克蘭後，美國採取向基輔提供大量軍援，但避免刺激莫斯科做出危險反應的平衡作法，但因俄軍被控凌虐和暴行的案例越來越多，這麼做已變得更加困難。

廣告 繼續瀏覽後續

自俄羅斯2月24日入侵以來，美國提供烏克蘭大批輕武器，好比已成為烏克蘭抵抗象徵的肩射式標槍（Javelin）反戰車飛彈。

但美國也拒絕提供作戰飛機之類的重型武器，以免衝突升級並增加與俄羅斯發生核武對抗的風險。美國總統拜登（Joe Biden）將這樣的前景比擬為「第三次世界大戰」。

美國官員也為提供有限種類的武器辯護，稱烏克蘭人沒受過訓練，不會使用許多美國科技，並呼籲前蘇聯集團國家向烏克蘭運送他們較熟悉的俄制武器。

不過，隨着受挫俄軍犯下令人髮指戰爭罪行的報導浮上檯面，五角大廈受到越來越大壓力，共和、民主兩黨國會議員要求採取更多行動，協助基輔擊退侵略者。

頗具影響力的民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在一場五角大廈高級官員出席的聽證會上說：「在我看來，我們的戰略似乎有點思覺失調（schizophrenic），我們希望烏克蘭人打敗俄羅斯，但又擔心將（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）推向戰敗，可能引發情勢升級。」

共和黨籍參議員克芮麥（Kevin Cramer）質疑五角大廈為何不支持波蘭提供米格29（MiG-29）戰鬥機給基輔的提議，他問道：「你可有任何證據能夠證明蒲亭曾擔心他屠殺婦女和兒童等平民百姓，會造成情勢升級？」

如果北大西洋公約組織（NATO）強制關閉烏克蘭領空，將增加與俄羅斯軍機直接對抗的風險。除此之外，五角大廈的選擇很有限。

美國的重型武器與烏克蘭軍隊所使用的無法相容，而訓練烏軍使用這些美製武器，會讓他們離開戰場數周之久，而莫斯科目前正計畫對烏國東南部的頓巴斯（Donbas）地區進行大規模攻擊。

五角大廈官員說，以美國艾布蘭戰車（Abrams）為例，因渦輪引擎消耗大量燃料，需要龐大的後勤支援，而雷射導引目標標定系統則需要密集的人員訓練。

同樣，參議員布魯門塔提及美軍昵稱為「疣豬」（Warthog）的A-10戰機，也許可作為美國對烏克蘭軍援的重要補充。A-10以可靠和耐用聞名，但飛行員需要數周訓練，飛機則需要一個完整的後勤鏈（logistical chain）來維護。

為回應各方批評，白宮公布了迄今提供給烏克蘭軍事物資的詳盡清單。

其中包括：1400套刺針（Stinger）防空飛彈系統、5000枚標槍反戰車飛彈、7000件其他各式反戰車武器、數百架彈簧刀（Switchblade）無人機、7000支突擊步槍、5000萬發各式彈藥、4萬5000套防彈衣和頭盔、雷射導引火箭、美洲獅（Puma）無人機、反火炮和反無人機雷達、輕型裝甲車、安全通訊系統和反地雷系統。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）8日憤怒駁斥外界批評，表示：「對於我們做得不夠的說法，我們實在感到非常惱火。」

這位發言人說，拜登已向基輔提撥24億美元軍事援助，「這幾乎等同於烏克蘭的國防預算」。

柯比指出，美國還將駐歐洲的軍事人員從8萬人增加到10萬人，並派出一支愛國者（Patriot）防空飛彈部隊前往斯洛伐克，以補償其提供俄制S-300防空系統給基輔，柯比形容這是「空前的」作法。

他說，就後勤和補給來說，「沒有其他國家可以做到那樣」。

他補充說：「同時，我們還得留意俄羅斯是一個核武大國。」

© 2022 AFP