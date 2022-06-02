美小將高夫晉法網決賽 對決球後斯威雅蒂

（法新社巴黎2日電） 美國18歲小將高夫今天在法國網球公開賽女單準決賽，以6比3、6比1直落二擊敗義大利好手崔維尚，生涯首度打進大滿貫決賽，將與當今球後斯威雅蒂一決勝負。

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高夫（Coco Gauff）和崔維尚（Martina Trevisan）這次都是第一次闖進大滿貫四強。如今高夫成為2004年俄羅斯前網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）贏得溫網之後，打入大滿貫決賽的最年輕選手。

高夫表示：「我想我現在有點驚訝，比賽過後我不知道該做何反應，我不知道說什麼好。」

兩名選手今天首盤情況不佳，總共犯下37個非受迫性失誤，第二盤高夫努力改善表現。

大會第18種子高夫決賽將對上的是今天剛拿下34連勝的波蘭球後斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

高夫若奪冠，將成為18年前莎拉波娃在倫敦打敗美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）之後，最年輕的大滿貫女單冠軍得主。

高夫說：「我會把它當成平常比賽來打。」

「它的確是大滿貫決賽，但現在這個世界上發生那麼多事，尤其是在美國，所以我不認為這值得強調。」

高夫發表感想前數個鐘頭，美國奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）一棟醫院大樓剛發生槍手殺害至少4人的案件，而美國各地近幾周已發生一連串大型槍擊案。

高夫離場前也在攝影機鏡頭寫下「和平，終止槍枝暴力」等文句，為家鄉祈求和平。

© 2022 AFP