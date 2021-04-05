美就業數據優於預期激勵 亞股多收漲

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（法新社香港5日電） 亞洲股市今天在美國就業數據優於預期的正面消息激勵下，漲多跌少，同時投資人也密切關注美國總統拜登（Joe Biden）政府可望加持經濟的最新基礎建設計畫。

雖然假期期間交易不活絡，成交量清淡，但美國2日公布的就業數據強勁，對股市提供強勁的支撐。市場目光現在轉向即將到來的財報旺季。

美國勞工部2日公布，美國3月新增就業超過90萬人，遠遠超乎預期，強化外界對於美國經濟去年遭疫情重創後現在已在復蘇軌道的看法。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「倘若美國疫苗接種計畫持續進行，我們可以預期（新增就業）超過100萬大關。」

目前投資人焦點轉向華府，美國國會議員即將討論拜登提出的2.25兆美元基礎建設計畫。拜登表示，這項計畫將為美國人創造數以百萬計的工作機會。

參議院共和黨政策委員會主席布朗特（Roy Blunt）表示，拜登這項計畫若能聚焦在修築道路、橋樑和機場等實體建設的改進，可望「輕易取得跨黨派的支持」。這讓拜登這項鉅額支出方案在國會過關的機率提高。

共和黨議員中雖然有不少人反對拜登計畫以增稅作為基礎建設的財源，但布朗特呼籲民主黨要聚焦在基礎建設的傳統重要支柱。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「這項基礎建設計畫可能對實質經濟的各個層面帶來巨大的衝擊，其中包括傳統的基礎建設、營建業、道路、橋樑、運輸交通和公共線路的維修。」

日股日經指數收漲0.75%，首爾股市收漲0.26%，新加坡股市收漲0.88%，菲律賓股市漲0.81%。曼谷、吉隆坡和雅加達股市則是下挫。香港與上海股市休市。

© 2021 AFP