美就業數據增添經濟復蘇信心 亞股多數收高

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（法新社香港9日電） 美國就業報告優於預期，促使投資人更看好經濟復蘇，但也有人更加預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能今年開始減碼寬鬆貨幣政策。亞洲股市今天在謹慎交易下，收盤多數上揚。

全球最大經濟體美國6日公布，7月新增94萬3000名就業人口，6月新增就業人口數據也上修至90萬多。

消息傳出後，投資人獲得亟需的安撫。因數據顯示，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情在美國擴散，經濟復蘇力道卻未受影響。

不過這也令人再度擔憂，聯準會為預防經濟過熱，將開始縮減超寬鬆的貨幣政策，政策內容包括史上最低利率和大規模收購債券計畫。去年4月以來，股市走揚就和這套政策脫不了關係。

聯準會雖不斷強調，只要對於經濟復蘇有其必要性，央行將一直維持寬鬆的貨幣政策立場；但隨着美國通貨膨脹率來到數年高點、就業市場持續復原，聯準會也面臨越來越大的出手壓力。

安保資本（AMP Capital）經濟學家奧立佛（Shane Oliver）表示：「市場擔憂，若經濟成長相當、相當強勁，可能引發聯準會提前縮緊或減碼（寬鬆政策）。」「他們很有可能9月宣布減碼計畫，今年稍晚開始行動。」

儘管如此，美股市場氣氛普遍樂觀，道瓊和標普500指數6日收在空前新高水準；但那斯達克指數收盤下跌，主要由於科技企業較易受到利率升高影響。

亞洲股市今天大多接棒收高，但尾盤漲勢較收斂。香港股市收盤上漲0.4%，上海股市收高1.1%，馬尼拉、曼谷、吉隆坡和孟買股市也都收紅。

首爾、威靈頓、台北和雅加達股市收盤則下跌。雪梨股市收平。東京和新加坡股市因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP