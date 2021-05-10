美就業數據差緩和升息疑慮 亞股收盤漲多於跌

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（法新社香港10日電） 美國7日公布的4月就業報告遠遜於預期，緩和投資人對通貨膨脹升溫的憂慮，當天美國股市應聲收在空前新高。亞洲股市今天開盤跟隨勁揚，但力道難以為繼，所幸收盤仍漲多於跌。

數月來投資人擔心，隨着各國防疫措施解封，今年下半年經濟活動預料大增，將促使物價狂飆，進而迫使各國央行縮減超寬鬆貨幣措施，尤其是美國聯邦準備理事會（Fed）。

但美國4月僅增加26萬6000名就業人口，遠低於市場預期的100萬名，消息一出緩和投資人上述憂慮。分析師也預期，空前低利率等低成本資金措施仍將施行一段時間。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，這份就業數據「更加顯示（美國經濟）重返復蘇有一段長路要走」。不過她也說，對於美國明年恢復全面就業仍抱持信心。

美股道瓊和標普500指數7日收盤刷新最高紀錄，那斯達克指數終場也勁揚近1%。

花旗環球金融（Citigroup Global Markets）分析師阿帕布海（Mo Apabhai）告訴彭博電視（Bloomberg TV）：「目前市場普遍認為，通膨升溫只是暫時。聯準會過去10年已實驗過努力讓經濟維持火熱，但到頭來美國經濟中的反通膨勢力仍非常強大。」

不過，美國就業數據雖然令人失望，市場仍認為美國經濟將出現非常強勁復蘇。摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）的休威茲（Patrik Schowitz）便表示：「我們依據廣泛數據來建立對美國經濟前景的看法，而平均而言，這些數據（比就業報告）樂觀得多。」

雪梨股市今天上揚1.3%，收在歷史新高水準。因經濟解封促使鐵礦砂需求旺盛，尤其來自中國；鐵礦砂期貨價格受推動衝破每公噸220美元，攀上空前高點。澳洲礦企股價連帶大漲，拉擡大盤走勢。

東京股市收高0.6%，首爾股市收漲1.6%，上海股市收高0.3%，曼谷、雅加達、馬尼拉和孟買股市也全數收紅。

香港股市收盤則小跌0.1%，台北股市收低0.3%，新加坡和威靈頓股市皆收跌0.6%，吉隆坡股市同樣收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP