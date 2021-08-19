美州長若反對學生戴口罩 拜登警告將採取法律行動

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（法新社華盛頓18日電） 美國新學年即將開始，拜登總統今天警告一些州長，若反對學生戴口罩規定，又威嚇教育人員的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫工作，可能會面臨法律行動。

佛羅里達州與德州的兩位共和黨籍州長拒絕衛生當局有關返校學生應戴口罩的建議，這是COVID-19疫情中，美國最新一波政治爭論。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）下令禁止管理公立學校的學區辦公室要求學生戴口罩；佛州教育委員會本周投票，決定懲處兩個違反迪尚特規定的學區，相關事件受到矚目。

拜登今天並未指名迪尚特，但他在白宮的談話看來是針對這位州長。一般認為迪尚特將會爭取競選下屆美國總統。

拜登說：「很遺憾地…一些政治人物為自身政治利益，試圖將公共安全措施轉變成政治紛爭，也就是學童在校園應戴口罩的規定。」

拜登表示，他已指示教育部長卡多納（MiguelCardona）「在適當的情況下，對試圖阻止和恐嚇當地學校教職員的州長，採取法律行動。」

拜登說：「如果你不想對抗COVID-19，至少不要阻撓正在努力的人。」

拜登也指責田納西州一些抗議人士打斷學校董事會開會，他特別指出一些憤怒家長竟出言威脅主張學生在校園戴口罩的醫生和護理師 。

拜登表示：「這些在國內各地所看到的恐嚇與威脅行為，是不對的，令人無法接受。」

Delta變異株擴散下，美國正面對新一波COVID-19疫情捲土重來。有的民眾除了強烈反對戴口罩規定，也抗拒疫苗接種，特別是南部和中西部政治保守地區。

© 2021 AFP