美德州州長解除口罩令

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（法新社華盛頓2日電） 美國德州州長艾波特（Greg Abbott）今天宣布將解除強制戴口罩的規定，並表示受到疫情限制的商業活動可以「百分百」開放。

艾波特說：「在將近半年時間，大多數商業活動僅開放75%或只有50%，同時在這段期間，有太多德州人被排除在就業機會之外。」

共和黨籍的艾波特在對勒波克商會（Lubbock Chamber of Commerce）的演說中說：「有太多小型企業老闆付不出帳單。」「這個情況該結束了，現在該是讓德州100%開放的時候。」聽眾此時爆發掌聲和歡呼。

他說：「每個想開門做生意的企業都應該開放。」

艾波特表示，他能夠解除這些限制，是因為已經擁有疫苗，以及較佳的篩檢與治療，「德州如今擁有能保護德州人免染病毒的工具」。

8個月前，全美人口第2多的德州實施強制佩戴口罩的規定。

艾波特說，他廢除了先前有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的命令與限制，這項行政命令將於明天生效。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）昨天才警告說，現在還不是鬆綁重要防疫措施的時機。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP