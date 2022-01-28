美德警告俄：若入侵烏克蘭 天然氣管線計畫會喊停

（法新社華盛頓27日電） 美國和德國今天警告俄羅斯，如果入侵烏克蘭，「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）計畫可能喊停。

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在美國與北大西洋公約組織（NATO）盟國正式回應俄羅斯提出的安全要求後，俄羅斯高階官員表示，他們主要的疑慮並未獲得解決，但不排除新的談判。

俄羅斯在烏克蘭邊境部署數萬士兵後，美國已警告俄國，入侵烏克蘭將招致立即且嚴重的後果。

在談及歐洲內部的分歧之後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴國會，政府正與盟邦一起制定眾多制裁措施，其中包括針對北溪天然氣2號管線。

德國在美國和東歐國家的批評下建造了這條管道，將使俄羅斯對德國的天然氣供應增加一倍以上。

華府一位高階官員很有信心地表示，如果俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，德國就會停止北溪天然氣2號管線計畫。這條耗資數十億美元的管線是俄德兩國重要的能源合作項目，去年9月已完成管道鋪設，但仍需要測試與監管部門批准。

美國主管政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）說：「如果俄羅斯入侵烏克蘭，無論如何，北溪天然氣2號管線不會有更進一步的發展。」她告訴媒體：「我認為來自柏林當局的聲明，就連今天看來都非常、非常強烈。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

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