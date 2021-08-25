美情報圈新冠溯源報告交卷 疫情起源仍無共識

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（法新社華盛頓24日電） 美國媒體披露，情報圈已將新冠溯源的機密報告呈交白宮，但內容對新冠疫情起源依舊沒有結論，部分原因在於缺乏來自中方的消息。

美國總統拜登90天前下令情報圈加強梳理相關情資並提交結果，但據兩名知情官員告訴「華盛頓郵報」，這份報告仍沒能明確總結究竟新冠病毒是動物傳染給人的自然途徑，還是實驗室所外逸。

官員們表示，報告的部分內容會在幾天內解密。

對於已釀全球超過400萬人染疫病故、重創各國經濟的新冠病毒起源，變得愈發爭議。

拜登今年5月收到一份情報圈資料，稱對疫情起源已過濾整並出「兩種較為可能的情節」但尚無共識後，下令情報圈90天內加緊梳理再提出報告。拜登5月時透露，兩個情報機構傾向病毒來自人接觸到染疫動物的假設，一個傾向為來自實驗室意外。

官員告訴華郵，儘管拜登下令情報圈「加倍努力」，但這份經過90天努力的報告依然沒能更貼近共識；華爾街日報則引述其他官員表示，部分原因在於缺乏來自中國的詳細資訊。

華郵還指出，病毒基因演化專家也已斷定，新型冠狀病毒幾可排除人為生物武器設計，因為病毒具有在許多其他冠狀病毒身上能看到的幾個自然特徵。

今年初率領世衛國際專家組到中國進行疫情溯源的丹麥籍專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）日前受訪時認為，一種可能是，某名實驗室人員在野外採集樣本後不慎把病毒帶到武漢，這既可被認為是實驗室外逸論，也可視為動物直接傳染給人類。

© 2021 AFP