(法新社華盛頓13日電) 美國國家情報總監辦公室今天發布報告,說北韓今年可能恢複核試,逼迫總統拜登政府進入對話。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)發布報告闡述美國在全球面臨的威脅,內容提到:「北韓領導人金正恩或會採取諸多挑釁和破壞穩定的行動,用以重塑區域安全環境、挑撥美國與盟友的關係,上達並包括恢復測試核武與洲際彈道飛彈。」

報告指出:「我們評估,金正恩視核武為對抗外國干預的終極威懾力量,並認為久而久之,他將獲國際社會接受、尊重為核子強權。」

北韓已3年多未測試長程飛彈,且仍保留與美進行朝鮮半島非核化會談的可能性。

不過,美國國家情報總監辦公室的報告提到,「金正恩可能會考慮是否於今年恢複試射長程飛彈或進行核子試爆,以試着逼迫美國依北韓條件與他交涉」。

