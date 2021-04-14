美情報：北韓恐恢複核試 伊朗將提升濃縮鈾純度

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（法新社華盛頓13日電） 美國國家情報總監辦公室今天發布報告，說北韓今年可能恢複核試，逼迫總統拜登政府進入對話；此外，報告也提及伊朗核計畫，預料到德黑蘭將把濃縮鈾純度提高到60%。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）發布報告闡述美國在全球面臨的威脅，內容提到：「北韓領導人金正恩或會採取諸多挑釁和破壞穩定的行動，用以重塑區域安全環境、挑撥美國與盟友的關係，上達並包括恢復測試核武與洲際彈道飛彈。」

報告指出：「我們評估，金正恩視核武為對抗外國干預的終極威懾力量，並認為久而久之，他將獲國際社會接受、尊重為核子強權。」

北韓已3年多未測試長程飛彈，且仍保留與美進行朝鮮半島非核化會談的可能性。

不過，美國國家情報總監辦公室的報告提到，「金正恩可能會考慮是否於今年恢複試射長程飛彈或進行核子試爆，以試着逼迫美國依北韓條件與他交涉」。

這篇長27頁的報告也提到伊朗核子計畫，並預料到德黑蘭當局將開始把濃縮鈾純度提升至60%，也就是進一步邁向製造核子武器所需的90%純度門檻。

報告說：「我們持續研判，伊朗目前並沒有採取關鍵性核武研發活動，也就是我們判斷發展一個核子裝置所必須採取的行動。」

報告提到：「如果無法取得放鬆制裁，伊朗可能考慮採取其他選項，包括將濃縮鈾純度提高到60%，以及設計建造新的40兆瓦重水反應爐。」

兩天前，伊朗位於納坦茲（Natanz）的關鍵核子設施爆炸，德黑蘭當局直指是宿敵以色列所為。

2015年伊朗與世界強權達成的核子協議，要求伊朗修改阿拉克（Arak）重水反應爐設計的限制，不得生產武器等級的鈽。

© 2021 AFP