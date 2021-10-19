美憂加密貨幣影響制裁成效 副財長將赴聽證會

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 美國財政部今天表示，加密貨幣崛起可能影響制裁措施成效。副財長艾迪耶摩預定明天出席聯邦參議院銀行委員會聽證會談論相關議題。

財政部制裁的運作是不讓目標人士、政府官員或企業使用美國金融系統，實際上是切斷他們與銀行的業務往來，或不讓他們在世界大多數地區的貿易中獲利。

但報告指出，數位貨幣和替代支付平台「讓惡意行為者有機會在傳統以美元為基礎的金融體系之外持有和轉移資金」。

報告顯示，過去20年採用制裁的次數以10倍成長，今年列入制裁名單件數有9421件，2000年僅912件。

財政部官員承諾制裁程序會更嚴謹精準，同時透過新架構讓這項工具與時俱進；新架構尋求讓列入名單的行動符合明確政策目標，並強調多邊協調重要性和減輕人道局勢衝擊。

新指導方針也建議財政部應投資發展技術能力和人力，以助對抗數位貨幣威脅。

副財長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在聲明中說：「制裁措施基本上是促進我們國家安全利益的重要工具之一。」

艾迪耶摩還說：「我們會致力與夥伴及盟友合作，加強這項至關重要的工具並使之現代化。」

艾迪耶摩預定明天出席聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）聽證會談論上述議題。

© 2021 AFP