美成立新單位 追查俄國在烏克蘭所犯戰爭罪

（法新社華盛頓17日電） 美國國務院今天宣布成立新單位「衝突觀察」（Conflict Observatory），負責調查、記錄並公開俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

廣告 繼續瀏覽後續

國務院說，「衝突觀察」將「擷取、分析，並廣泛提供俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行和其他暴行的證據」。

「衝突觀察」將搜集公開及商業上可取得的資訊，包括社群媒體內容以及商用衛星影像，以供目前及未來民事與刑事法律程序使用。

美國國務院指出，新部門「衝突觀察」（Conflict Observatory）將創立線上平台，「協助反駁俄羅斯的不實訊息，並揭露種種虐待行徑」。

俄羅斯入侵烏克蘭近3個月，基輔當局表示已找出有數千件疑似戰爭罪的案件，其中最惡名昭彰的莫過於基輔市郊布查鎮（Bucha）數十名平民遭肆意謀殺的指控

「衝突觀察」將集眾人之力，包括美國國務院、製圖軟體公司Esri、耶魯大學人道主義研究實驗室（Yale University's Humanitarian Research Lab）、史密森尼機構文化救援計畫（Smithsonian Institution Cultural Rescue Initiative），以及以人工智慧為基礎並結合衛星影像和其他數據進行分析的PlanetScape Ai。

© 2022 AFP