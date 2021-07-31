美扣押非法對北韓貿易油輪

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（法新社華盛頓30日電） 美國司法部表示，美國今天扣押一艘2734噸重的油輪，此船為一名新加坡公民所有，用以運送石油產品給北韓，違反國際制裁。

司法部表示，柬埔寨當局去年3月根據美國的扣押委託，查扣油輪「勇氣號」（M/T Courageous，暫譯）。這艘油輪不僅以海上船對船方式非法轉運石油產品給北韓，也曾直接運送到北韓港口南浦（Nampo）。

司法部說：「勇氣號所有人及營運人據稱是仍在逃的新加坡公民郭記成（Kwek Kee Seng，音譯），將面臨共謀規避對北韓的經濟制裁和洗錢的刑事指控。」

北韓因發展核武和彈道飛彈計畫遭到聯合國和其他國際制裁，進口石油等產品因而受限。

美國司法部聲明說，勇氣號在2019年8月到12月的4 個月期間，停止傳送船隻定位訊息，已屬違法。這段期間的衛星影像顯示，油輪將價值超過150萬美元的石油轉運給一艘北韓船隻 。

聲明指出，購買油輪和石油的款項是透過不知情的美國銀行業者以美元支付，此舉違反相關美國法律和聯合國決議。

聲明說：「郭（記成）和他的海外同謀企圖隱瞞這些規避制裁的交易行為，除此之外，還利用幌子公司來掩飾交易性質。」聲明未透露同謀姓名。

華府和平壤當局關係緊繃，北韓外交部6月拒絕與美國舉行任何會談，稱這類對話將「毫無進展」。

© 2021 AFP